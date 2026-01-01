CONCIENTIZACIÓN – PREVENCIÓN DE INCENDIOS

A pesar de las alertas vigentes, las campañas de concientización y los recorridos preventivos que se realizan de manera permanente, continúan registrándose situaciones de riesgo vinculadas al uso irresponsable del fuego.

En el día de ayer, un guardavidas que integra el Operativo de Salvamento Acuático previsto por la Municipalidad de Villa La Anhostuea, quien alertó sobre la presencia de una columna de humo, lo que motivó la inmediata movilización de personal para constatar lo ocurrido. Al arribar al lugar, se detectó a una pareja realizando fuego al aire libre, en un contexto de índice meteorológico de peligro de incendios (IMPI) alto y fuertes ráfagas de viento, condiciones que incrementan significativamente el riesgo de incendios forestales.

Desde el Municipio se recuerda que está prohibido hacer fuego fuera de los espacios habilitados y que este tipo de conductas ponen en peligro el ambiente, los bienes y la seguridad de toda la comunidad.

Se solicita a vecinos, vecinas y visitantes extremar los cuidados, respetar las normativas vigentes y dar aviso inmediato ante cualquier indicio de humo o fuego. Cuidar nuestro entorno es una responsabilidad compartida.

Ante cualquier indicio de humo, fuego o situación sospechosa, no intervenir por cuenta propia y dar aviso inmediato a los servicios de emergencia:

Bomberos Voluntarios: 100 / 4494-140

Incendios Forestales: 2994 67-9014

La detección temprana y el aviso oportuno pueden evitar consecuencias irreversibles. Recordamos que hacer fuego en bosques y playas está prohibido, y que estas conductas son pasibles de sanciones conforme a la normativa vigente.