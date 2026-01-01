La Dirección Municipal de Residuos, informa a la comunidad en general, el funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante los días festivos de año nuevo.



Cronograma de recolección de residuos hasta el día 4 de enero de 2026.

Días 29, 30 y 31, recorrido de mañana.

Día 1 de enero 2026, recorrido de guardia.

Día 2 y 3 de enero, recorrido normal.

Día 4 de enero, recolección de guardia.

Se recomienda:

Residuos reciclables, plásticos y aluminios, utilizar los eco puntos distribuidor en la ciudad.

Residuos compostables, priorizar las composteras domiciliarias y en caso de no contar con una, sacar los residuos los días de recolección de residuos húmedos.

Basura en general, sacer los días de recolección y mantener el estado mínimo de los contenedores domiciliarios (Ord. 2310/09) para evitar inconvenientes con perros, roedores y/o aves.