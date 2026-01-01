Angostura Informa

Funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante los días festivos de año nuevo.

Dic 29, 2025

La Dirección Municipal de Residuos, informa a la comunidad en general, el funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante los días festivos de año nuevo.

Cronograma de recolección de residuos hasta el día 4 de enero de 2026.

Días 29, 30 y 31, recorrido de mañana.
Día 1 de enero 2026, recorrido de guardia.
Día 2 y 3 de enero, recorrido normal.
Día 4 de enero, recolección de guardia.

Se recomienda:

  • Residuos reciclables, plásticos y aluminios, utilizar los eco puntos distribuidor en la ciudad.
  • Residuos compostables, priorizar las composteras domiciliarias y en caso de no contar con una, sacar los residuos los días de recolección de residuos húmedos.
  • Basura en general, sacer los días de recolección y mantener el estado mínimo de los contenedores domiciliarios (Ord. 2310/09) para evitar inconvenientes con perros, roedores y/o aves.

