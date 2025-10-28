La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se comenzó a asfaltar el Barrio El Mallín.

Esta mañana iniciaron los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en el barrio Mallín y Margaritas, avanzando inicialmente sobre la calle Paisil, entre Chumuy y Leufú. Esta obra contempla la pavimentación de aproximadamente 15.000 m² y la construcción de 1.800 metros lineales de cordón cuneta, brindando una infraestructura vial segura y duradera para la comunidad.

La empresa CODI S.A. es la responsable de ejecutar los trabajos, que se desarrollan en óptimas condiciones debido al clima favorable de estos días.

El intendente Javier Murer celebró el inicio de la pavimentación en estas primeras cuadras, destacando que se trata de una deuda pendiente con el barrio, y que este avance marca un paso importante hacia una mejor circulación y accesibilidad.

“Estas obras mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y seguiremos gestionando para que el progreso llegue a cada rincón de nuestra localidad”, señaló Javier Murer.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa apostando al desarrollo urbano y a la mejora de los espacios públicos para toda la comunidad.