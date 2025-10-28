La Municipalidad avanza en la incorporación de nuevos vehículos para fortalecer los servicios públicos.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmó el Decreto N° 2494/2025 mediante el cual se llama a Licitación Pública N° 01/2025 para la adquisición de cinco vehículos nuevos que serán incorporados al parque automotor municipal.

Este proceso se enmarca en la Ordenanza 2949/2025 y tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa de las distintas áreas municipales, optimizando las tareas de mantenimiento, asistencia y prestación de servicios esenciales para la comunidad.

Las empresas interesadas podrán retirar los pliegos en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, ubicada en calle Obispo de Nevares 32, en el horario de atención de lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.

La apertura de sobres se realizará el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas, en las instalaciones municipales.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta inversión permitirá modernizar la flota municipal, garantizando mejores condiciones de trabajo para el personal y mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades de los vecinos y vecinas.