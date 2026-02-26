AUDITORIA MUNICIPAL: BUSCA ABOGADO/A

REQUISITOS:
-TITULO DE ABOGADO/A
-ANTIGÜEDAD MINIMA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 2 AÑOS.
-PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.
-DEDICACION HORARIA: Lunes a Viernes de 7 a 14 horas
PERFIL DE/LA PROFESIONAL:
-LA SOLVENCIA TÉCNICA
-PROFESIONALÉTICA Y RESPONSABILIDAD
-CAPACIDAD ANALÍTICA
-HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
-AUTOGESTIÓN Y PROACTIVIDAD
-FACILIDAD DE INTEGRACION PARA EL TRABAJO EN EQUIPO
ENVIAR CURRICULUM VITAE A AUDITORIA MUNICIPAL SITO EN CALLE CALAFATE 467 OF 7 – VILLA LA ANGOSTURA HASTA EL 05/03/2026.