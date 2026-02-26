Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

AUDITORIA MUNICIPAL: BUSCA ABOGADO/A

Feb 26, 2026

REQUISITOS:

-TITULO DE ABOGADO/A

-ANTIGÜEDAD MINIMA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 2 AÑOS.

-PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.

-DEDICACION HORARIA: Lunes a Viernes de 7 a 14 horas

PERFIL DE/LA PROFESIONAL:

-LA SOLVENCIA TÉCNICA

-PROFESIONALÉTICA Y RESPONSABILIDAD

-CAPACIDAD ANALÍTICA

-HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

-AUTOGESTIÓN Y PROACTIVIDAD

-FACILIDAD DE INTEGRACION PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

ENVIAR CURRICULUM VITAE A AUDITORIA MUNICIPAL SITO EN CALLE CALAFATE 467 OF 7 – VILLA LA ANGOSTURA HASTA EL 05/03/2026.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Avance en la Obra de Pavimento del Barrio El Mallín.

Feb 26, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Se abre la inscripción para organizar Bingos Solidarios.

Feb 25, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Trabajos de pavimentación en Barrios El Mallín, Información Importante.

Feb 25, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Avance en la Obra de Pavimento del Barrio El Mallín.

26 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

AUDITORIA MUNICIPAL: BUSCA ABOGADO/A

26 febrero, 2026 Prensa Vla
Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Llamado a Concurso de Precios para la Decoración de Pascua 2026.

26 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se abre la inscripción para organizar Bingos Solidarios.

25 febrero, 2026 Prensa Vla