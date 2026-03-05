Angostura Informa

Reunión – Secretaría de Atención al Vecino con Junta Vecinal.

Mar 5, 2026

Secretaria de atención al Vecino.El Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grecchi, junto al Subsecretario del Area, Cesar Calderón, recibieron en la mañana de hoy, a la Junta Vecinal de Barrio Norte, al Señor Alejandro Bertolani y su a presidente, Angelica Santi.

La reunión tuvo lugar en las oficinas de la Secretaria de Atención al Vecino.Se abordaron distintos temas como por ejemplo residuos forestales, luminarias, los vecinos plantearon la posibilidad de delimitar un espacio verde del Barrio, concretar un Eco punto, entre otros puntos.

Cabe mencionar la predisposición de los miembros de la Junta Vecinal de Barrio Norte para acercarse y trabajar juntos y articulada.

