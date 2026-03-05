Avanzan los trabajos para actualizar el Plan Director de Agua Potable en Villa La Angostura

El intendente Javier Murer, junto a la secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública Andrea Aldea, y el presidente del Concejo Deliberante Sebastián Raimondo, mantuvieron una reunión de trabajo con el Ing. Emilio Molina, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

En el encuentro se avanzó en el mapeo y relevamiento de las redes y sistemas actuales de captación y distribución de agua potable de la localidad, paso fundamental para el diagnóstico y la actualización del Plan Director de Agua Potable.

El último estudio integral del sistema data del año 2005, por lo que esta actualización permitirá proyectar las obras necesarias para acompañar el crecimiento urbano y la demanda futura del servicio, así como identificar y definir las intervenciones requeridas para resolver las problemáticas que evidencia la obsolescencia del sistema actual.

Este trabajo permitirá además planificar soluciones estructurales a largo plazo, fortaleciendo la capacidad del sistema de abastecimiento y mejorando la calidad del servicio de suministro de agua potable para Villa la Angostura