Reunión de Trabajo – Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”.

En el día de hoy, el Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, mantuvo una reunión de trabajo en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, de la misma participaron, la Subsecretaría de Turismo, Lic. Jimena Aguilar, Alejo Apochian, quien es el Coordinador local del Proyecto, Julien Tessier (experto en saneamiento), Julieta Pascolat ( Voluntaria en Servicio Cívico del Proyecto Montañas y Lagos).

El Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos” es una iniciativa que busca promover el desarrollo sostenible en regiones de montaña y lagos, enfocándose en la conservación del medio ambiente y el turismo responsable.

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre la Patagonia argentina, específicamente las localidades de Villa la Angostura, Villa Traful, Provincia de Neuquén, Parque Nacional Nahuel Huapi y la Asociación de Municipios de l’Oisans, Asociación de Municipios de la Matheysine, y el Municipio de Chamrousse, de los Alpes franceses; con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos para abordar los desafíos del cambio climático y encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

El Proyecto cuenta con Objetivos claros como la Conservación del Medio Ambiente, Protegiendo y preservando los ecosistemas de montaña y lagos.Otro objetivo es el Desarrollo Sostenible, promoviendo el turismo responsable y el desarrollo económico local.

La Cooperación Internacional, fomentando la colaboración entre regiones y países para abordar desafíos comunes, es otro objetivo, que se viene trabajando hace ya algún tiempo entre los distintos actores de este Proyecto.

El Proyecto propone diversas actividades como la Infraestructura Turística: Mejorar la infraestructura para el turismo de naturaleza.

Capacitación y Educación: Capacitar a los jóvenes en ecoturismo y conservación ambiental.

Investigación y Monitoreo: Realizar investigaciones y monitorear el impacto en las regiones de montaña y lagos.

Este proyecto es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede contribuir al desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.