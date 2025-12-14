1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

Art. 1º) OBJETO DE LA LICITACIÓN:

La Municipalidad de Villa la Angostura, en adelante el COMITENTE, llama a Licitación Pública para

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO

CREATIVO, ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DEL SPONSOREO PARA LA “FIESTA NACIONAL DE

LOS JARDINES 2026” según las características específicas detalladas en el ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del presente pliego.

Art. 2º) GLOSARIO:

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se entenderá por:

ADJUDICATARIO: Al OFERENTE a quien la COMITENTE decide comunicar que su oferta ha sido

seleccionada para su contratación.

CONTRATISTA: Al ADJUDICATARIO con quien el COMITENTE contrata la ejecución de una obra o la

prestación de un servicio.

COMITENTE: A la Municipalidad de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén.

OFERENTE: Al interesado que presenta oferta en alguno de los procedimientos para selección de

proveedores o CONTRATISTAS.

Oferta: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el OFERENTE.

Pliegos: Son las distintas piezas o legajos en que se agrupan las Condiciones Generales,

Complementarias, Particulares y Técnicas, detalle y demás datos y estipulaciones que, en su

conjunto, constituyen los documentos o bases de la licitación.

Pre ADJUDICATARIO: Al OFERENTE que resulte preseleccionado en el estudio de propuestas, con el

criterio de oferta más conveniente en el proceso de selección, previo a la perfección del contrato.

Propuesta: Presupuesto o precio y condiciones de los servicios ofrecidos.

Proveedor: Al ADJUDICATARIO a quien el COMITENTE contrata la provisión de un bien.

Representante Legal: A la persona designada con poder acreditado, por el OFERENTE,

ADJUDICATARIO, CONTRATISTA o proveedor para resolver

Art. 3º) SISTEMA DE CONTRATACIONES POR LICITACIÓN PÚBLICA

Por la sola circunstancia de formular la OFERTA, se tendrá al OFERENTE por conocedor de las bases

y condiciones del llamado y de las características de los servicios licitados, por lo que no podrá con

posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la OFERTA

o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. Igualmente, la sola

presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en este P.B.C.G.

Las OFERTAS deberán ser presentadas en el lugar, día y hora fijados en el llamado. Si el día fijado

fuere por cualquier circunstancia declarado no laborable, feriado o inhábil administrativo, el

término de la presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente,

a la misma hora y en el mismo lugar.

Art. 4º) EL COMITENTE no queda obligado ni asume responsabilidad alguna por el llamado a

Licitación y podrá dejarlo sin efecto parcial o totalmente, en cualquier etapa de su tramitación con

anterioridad al momento de la adjudicación, sin necesidad de expresar causa o justificación alguna.

Art. 5º) COTIZACIÓN:

El presente pliego de licitación deberá ser cotizado por los OFERENTES en todos sus puntos de

acuerdo a lo solicitado en el Anexo I.

Art. 6º) PRESUPUESTO OFICIAL:

EL presupuesto oficial asciende a Pesos DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100 ($200.000.000). En el

marco de la presente contratación la Municipalidad no abonará contraprestación adicional

dineraria a la adjudicataria por el servicio licitado.

El adjudicatario percibirá adicionalmente al presupuesto oficial el producido generado por la

comercialización y venta de los espacios comerciales, pautas publicitarias y sponsor. Con respecto

a las entradas de ingreso a la fiesta y distintos eventos percibirán el importe de las mismas

quedando exceptuados del pago los residentes de la localidad. En este sentido, la adjudicataria se

obliga a recaudar por cuenta propia o de terceros autorizados, el producido de la venta de tickets y

destinarlo en parte al financiamiento de la totalidad de los gastos inherentes a la prestación de los

servicios licitados. Asimismo, la adjudicataria asume la responsabilidad de afrontar todos los gastos

necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente licitación y de la recaudación de lo

producido a su exclusivo riesgo y cargo, independientemente de la cantidad tickets que

efectivamente se comercialicen y vendan, eximiendo en tal sentido de cualquier tipo de

responsabilidad a la Municipalidad y dejando indemne a ésta última, frente a cualquier reclamo de

terceros, respecto de la venta, el valor y la eventual devolución de los valores percibidos.

Art. 7º) VALIDEZ DE LA OFERTA.

Las ofertas serán válidas por treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de

los sobres con las propuestas de los OFERENTES. Toda oferta con un período de validez menor que

el requerido será rechazada por el COMITENTE.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las ofertas, el

COMITENTE podrá solicitar a los OFERENTES la prórroga de dicho período por un plazo adicional de

diez (10) días hábiles, extendiendo la validez de la garantía de oferta por el mismo plazo, sin

modificar el precio y condiciones de la oferta. El pedido y las respuestas correspondientes deberán

efectuarse por escrito El OFERENTE podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la

garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá, ni se permitirá que el OFERENTE que acceda

al pedido de prórroga, modifique su propuesta.

Art. 8º) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

El OFERENTE deberá presentar una garantía de mantenimiento de la oferta por un monto

equivalente a la suma de Pesos Veinte Millones con 00/00 ($20.000.000,00) por el plazo de validez

de la oferta.

Art. 9º) DOMICILIO, ADQUISICIÓN Y CONSULTAS DEL PLIEGO:

El COMITENTE fija su domicilio en calle Obispo de Nevares 32, Municipalidad de Villa La Angostura,

de la Ciudad de Villa La Angostura (8407) Neuquén.

El pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares no tiene un costo para el OFERENTE.

Podrá ser adquirido en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura ubicada en la

calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén o descargándolo

de manera digital desde la página www.angosturainforma.gob.ar.

Los interesados que hayan adquirido este P.B.C.G, podrán efectuar consultas y pedidos de

aclaraciones referidas al mismo, por escrito o vía mail, con una antelación mínima de Cinco (5) días

corridos a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, en las instalaciones de la

Municipalidad de Villa La Angostura, en calle Obispo de Nevares 32; de la Ciudad de Villa La

Angostura.

Una eventual prórroga de la fecha de apertura no implicará la ampliación de la fecha de consultas,

sino que se considerará a este efecto la fecha de apertura fijada inicialmente. —————————-

Art 10º). PLAZOS.

El cómputo de los plazos se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley Provincial 53, 2141 y

decretos reglamentarios; contándose en días y horas hábiles de la Administración Pública

Provincial, salvo expresa mención en contrario o habilitación formal. —————————————–

Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización de un acto ocurriera en día

inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se prorrogará hasta el día hábil siguiente y, en su

caso, el acto se celebrará a la hora prevista para su realización original. ————————————-

El cómputo de los plazos comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación que

corresponda. El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día de su vencimiento,

sólo podrá ser entregado válidamente, el día hábil inmediato posterior y dentro de las DOS (2)

primeras horas del horario de atención de la MESA DE ENTRADAS del COMITENTE. ———————-

Art 11º). COMISIÓN EVALUADORA y AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Conforme la especial naturaleza del objeto del presente llamado, la Comisión Evaluadora estará

integrada por el Secretario de Gobierno y el Subsecretario de Hacienda del municipio y un concejal

de cada bloque integrante del Concejo deliberante. Participará en carácter de Veedor la Auditoria

Municipal.

La COMISION EVALUADORA emitirá el dictamen fundado vinculante, que proporcionará a la

AUTORIDAD DE APLICACIÓN un análisis para el dictado del acto administrativo, con el cual

concluya el procedimiento, donde evaluará los aspectos formales y sustanciales de las OFERTAS. —

Art. 12º) CONDICIONES DE LOS OFERENTES:

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Podrán participar en el llamado únicamente las personas físicas y jurídicas que cumplan los

requisitos establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el país.

Para el caso que la OFERTA se efectuare en forma conjunta por más de una empresa, cualquiera

fuere la forma jurídica adoptada para la presentación, cada uno de los integrantes quedará

obligado ilimitada y solidariamente por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la

oferta, la aceptación de la Adjudicación y la firma del contrato debiendo así declararlo. En el caso

de tratarse el OFERENTE de una Unión Transitoria u otra figura jurídica que engloba a dos o más

empresas cada una de los integrantes quedará obligado en los mismos términos previamente

establecidos. Deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su

responsabilidad frente al ORGANISMO LICITANTE, otorgando poder especial al REPRESENTANTE

común con facultades

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite

licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del CONTRATO.

Cada uno de los OFERENTES, o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y

solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de

la OFERTA, la aceptación de la Adjudicación y firma del CONTRATO, debiendo así declararlo

expresamente en su carta de presentación, y en su caso, en los poderes acordados al

representante común.

Toda variación que se produzca de los representantes o apoderados deberá comunicarse a la

AUTORIDAD DE APLICACIÓN inmediatamente con la presentación de los nuevos instrumentos

realizados al efecto y que justifiquen dicha modificación.

Art. 13º). IMPEDIMENTOS PARA PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN

No serán preseleccionados:

13.1. Los inhabilitados por condena judicial.

13.2. Los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal o las empresas en

las que los mismos actúen como directores, administradores o síndicos, y hasta DOS (2) años

después del cese en sus funciones.

13.3. Los deudores morosos, por todo concepto, de la Municipalidad de Villa La Angostura

13.4. Las personas jurídicas que habiendo prestado Servicios objeto de cada llamado a licitación,

hubiesen incurrido en el abandono de servicios o hubieren merecido la aplicación de suspensión o

caducidad del CONTRATO que se le hubiere otorgado durante los últimos DIEZ (10) años.

13.5. Las personas físicas o jurídicas que posean causas penales por estafa o defraudación.

15.6. . Las personas físicas o jurídicas que posean pedidos de quiebra o se encuentran en concurso

preventivo.

Los postulantes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten no hallarse

incursos en ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente.

Art. 14º) ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las propuestas deberán presentarse hasta las 10:00 horas del día 22 de Diciembre del 2025 en

Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, sita en la calle Obispo de Nevares Nº

32 de la Localidad de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén. Dicha propuesta será remitida en

un único sobre, sin identificar al OFERENTE, con la siguiente descripción: número de licitación,

fecha de apertura, motivo; cerrado: con el siguiente contenido:

a) Pliego de bases y condiciones generales con todos sus anexos, firmado en todas sus fojas por el

OFERENTE o su representante legal en su defecto aceptando todo su contenido.

b) Constancia de inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral, según

corresponda. (Actualizada).

c) Constancia de inscripción en AFIP. (CUIT actualizado).

d) Declaración donde conste que a todos los efectos legales el OFERENTE deberá someterse

expresamente a la jurisdicción y competencia del Juzgado de todos los fueros con asiento en la

localidad de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén, con renuncia a cualquier otro fuero o

jurisdicción territorial, como también renunciar a la posibilidad de recusar sin causa. La sola

presentación de la OFERTA importa la aceptación de esta jurisdicción.

e) Declaración de domicilio donde serán válidas todas las notificaciones referentes a esta licitación

y a su ulterior contratación en caso de resultar ADJUDICATARIO. El domicilio deberá constituirse en

la localidad de Villa La Angostura.

f) Garantía de mantenimiento de la oferta.

g) Precio ofertado, ajustado en un todo de acuerdo al presente pliego de bases y condiciones

generales y sus anexos, consignando el importe neto en pesos y el total a pagar.

h) Las personas Jurídicas deberán estar registradas en los organismos impositivos y previsionales

nacionales y provinciales; y contar con licencia y/o habilitación comercial municipal, para lo cual

deben presentar las constancias actualizadas de inscripción en cada organismo que corresponda y

acompañar:

i.1) pliego de Bases y condiciones generales con todos sus anexos firmado en todas sus hojas por el

representante legal y certificado ante Escribano, Juez de Paz o entidad Bancaria.

i.2) Fotocopia autenticada del instrumento que demuestra la representatividad legal del firmante

para participar del acto de apertura y realizar toda otra gestión necesaria en este proceso

licitatorio.

i.3) Fotocopia de contrato o Estatuto debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio.

i) Declaración Jurada de años de antigüedad de la actividad de la empresa

j) Estados contables y Certificación contable de Ventas del último año: Ventas Anuales mayores a

$100.000.000

Art. 15º) CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS:

Los OFERENTES consignarán sus ofertas en pesos; las cantidades serán impresas en números y en

letras. No se considerarán las propuestas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras,

entrelíneas y/o cualquier otra particularidad que pudiere inducir a error y/o confusión.

Art. 16º) CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA.

La Garantía de mantenimiento de oferta, deberá ser constituida por el OFERENTE por el monto y

plazo especificados en las cláusulas del presente PBCG optando por alguna de las siguientes

formas:

a) Póliza de seguro de caución, con vigencia por el plazo solicitado en el presente pliego, en la

que el fiador hará expresa renuncia al beneficio de excusión, constituyéndose en liso, llano y

principal pagador y que no contenga restricciones, ni salvedades.

b) Fianza bancaria, en similares términos a los requeridos en a)

c) Depósito en efectivo en Cuenta Corriente Nº 109119/005 del Banco Provincia de

Neuquén, titular Municipalidad de Villa La Angostura, CUIT: 30-58786743-1, sucursal 006 de la

ciudad de Villa La Angostura.

d) Cheque certificado, emitido a la orden de la Municipalidad de Villa La Angostura.

e) Pagaré con firma certificada por escribano público; en caso de tratarse de jurisdicción

ajena a la Provincia del Neuquén, la misma deberá estar certificada por el Correspondiente Colegio

de Escribanos.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por el período original

de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el COMITENTE y

aceptada por el OFERENTE. Las garantías deberán poder ser hechas efectivas por el COMITENTE

durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier

otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período de validez de la oferta.

El incumplimiento de la obligación de mantener la OFERTA, como la falta de renovación de esta

garantía en el caso de la aceptación de prórroga, la negativa a aceptar la adjudicación o cualquier

actitud del OFERENTE que implique la no adjudicación, importará la pérdida de la Garantía de

Mantenimiento de la OFERTA. En todos estos casos, se entenderá que la propuesta presentada ha

sido desistida. Habiéndose suscrito el CONTRATO y entregado al ADJUDICATARIO la Garantía de

Mantenimiento de la OFERTA, los restantes OFERENTES podrán solicitar la devolución de la citada garantia También será devuelta si se dejase sin efecto la Licitación. La garantía será devuelta a los OFERENTES

que no hayan resultado adjudicados dentro de los 30 días de haberse realizado la adjudicación.

Art. 17º) ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

En instalaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura sito en la calle Obispo de Nevares 32 de

la ciudad de Villa La Angostura, a las 12:00 horas del día 22 de Diciembre del 2025 y con la

presencia de los funcionarios designados por el Municipio se procederá, en acto público, a abrir y

dar lectura a las propuestas recibidas. Se verificará el contenido del sobre de la totalidad de los

OFERENTES, dejando constancia en actas del cumplimiento o no de los requisitos indicados en el

Art. 13º del presente. La no presentación de cualquiera de los requisitos o documentación

solicitada será causal de rechazo de la oferta. Los representantes de los OFERENTES debidamente

acreditados, presentes en el acto, firmarán el acta conjuntamente con los funcionarios municipales

actuantes.

Art 18º). PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La COMISIÓN EVALUADORA, al proceder a la apertura de los sobres, podrá solicitar la subsanación

de defectos formales a los OFERENTES siempre y cuando no impliquen causales de inadmisibilidad

y desestimación de las ofertas según el Art. 20º; por el plazo improrrogable de DOS (2) días, bajo

apercibimiento de rechazar la OFERTA, siempre que no implique la modificación de los elementos

esenciales de la OFERTA formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre

OFERENTES. En caso de duda se tendrá el defecto u omisión por no subsanable. La Comisión

Especial de Preadjudicación calculará el puntaje de cada oferta según el Anexo adjunto a la

presente.

Art. 19º) IMPUGNACION DE LAS PROPUESTAS:

Los OFERENTES dispondrán de 3 (tres) días contados a partir de la apertura de sobres, para

efectuar impugnación formal de las propuestas. No serán consideradas observaciones fuera del

término indicado en el párrafo precedente.

Art. 20º) PREADJUDICACIÓN Y/O RECHAZO DE LAS OFERTAS:

El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la

Licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato,

sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los OFERENTES afectados por la decisión

que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión.

La Municipalidad de Villa La Angostura podrá declarar desierta la presente licitación si ninguna de

las ofertas presentadas reúne la totalidad de los requisitos contenidos en el presente pliego.

Una vez analizadas y estudiadas cada una de las propuestas presentadas, el COMITENTE resolverá

cuál de las propuestas formuladas será aceptada, dando a conocer los cuadros comparativos de

ofertas.

La Comisión Evaluadora evaluará cada una de las ofertas presentadas, lo realizará considerando las

especificaciones técnicas requeridas, el precio, calidad y características particulares del servicio

Ofertado, dejando en claro de esta manera que la elección no recaerá necesariamente en el Menor

Precio Ofertado según el Objeto de la presente Licitación.

Los OFERENTES tendrán un plazo de 3 (tres) días hábiles, a partir de dicha notificación de la

decisión de preadjudicación, para formular las observaciones que estimen corresponder. No serán

consideradas observaciones fuera del término indicado en el párrafo precedente.

Art. 21º). CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS.

El COMITENTE procederá a verificar la debida presentación de la información y documentación

requerida para determinar si la OFERTA resulta admisible.

Podrá ser declarada inadmisible aquella OFERTA que:

Se aparten de lo requerido en el presente P.B.C.G y sus Anexos.

i. Que presenten los impedimentos declarados en el Artículo 12º.

ii. No hayan presentado o actualizado la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA.

iii. Las que no estuvieren firmadas por el OFERENTE o su Representante Legal en las condiciones

estipuladas.

iv. Las Ofertas que se encuentren individualizadas y que se hayan presentado fuera del horario que

establece el Art 13º.

v. Las que fueren efectuadas por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el

ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

vi. Las que tuvieren raspaduras, enmiendas o interlíneas.

vii. Las que omitieren la inclusión de los recaudos prescriptos en el P.B.C.G, o se apartaren de los

mismos, pusieren condiciones, formularen reservas, o que contuvieren omisiones que impidan la

comparación con las restantes OFERTAS.

La declaración de inadmisibilidad de la OFERTA será notificada al respectivo OFERENTE y se

procederá a devolver la Garantía de Mantenimiento de OFERTA que afianza la misma.

Art. 22º) ADJUDICACIÓN.

Una vez vencido el plazo para la presentación de observaciones a la preadjudicación o, en caso de

presentarse alguna observación, cuando se la haya tramitado y resuelto, el COMITENTE dispondrá

la adjudicación, la que será comunicada simultáneamente a los restantes OFERENTES y al

ADJUDICATARIO.

La adjudicación se perfeccionará con la notificación al ADJUDICATARIO efectuada por el

COMITENTE y se efectuará y firmará el respectivo contrato.

Formarán parte del contrato, el presente pliego de condiciones generales y sus Anexos, la oferta

aceptada, la adjudicación resuelta por la autoridad competente, la notificación de adjudicación, las

circulares aclaratorias y cualquier otra documentación intercambiada por las partes con motivo del

presente llamado a licitación.

El OFERENTE ADJUDICATARIO no podrá ceder sus derechos, en todo o en parte, sin consentimiento

de la COMISIÓN EVALUADORA.

Art. 23º). GARANTIA DE IMPUGNACION:

Los OFERENTES podrán impugnar las propuestas, la preadjudicación y la Adjudicación. Para realizar

dicho acto deben presentar garantía de impugnación dentro del plazo de 3 dias; en alguna de las

formas previstas en el Art Nº 16° del presente P.B.C.G., cuyo porcentaje es el 5% del presupuesto

oficial.

Art. 24º) DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO:

Se tomará como domicilio del ADJUDICATARIO el fijado en la Declaración presentada según el art.

14º) inc g), donde serán válidas todas las notificaciones, mientras aquel no lo modifique y ponga en

conocimiento, en forma fehaciente, a la Municipalidad del cambio realizado.

Art. 25º) FORMA DE PAGO.

El pago se realizará de acuerdo al siguiente esquema:

1.- Anticipo: 30% al momento de firma del contrato

2.- el saldo al finalizar el evento objeto de la presente licitación

Art. 26º) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Se establece el plazo de comienzo de la prestación del servicio una vez suscripto el contrato y de

acuerdo al cronograma estipulado en el mismo.

Art. 27º). RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable ante el COMITENTE y terceros (eventuales particulares

damnificados) por las obligaciones y requisitos para llevar adelante el objeto de la Licitación.

El cumplimiento del objeto de la Licitación será asumido por el ADJUDICATARIO a su propio riesgo

técnico, económico y financiero. El COMITENTE no será responsable ante terceros por las

obligaciones que asuma o debiera asumir el ADJUDICATARIO.

Art. 28º). FACULTAD DE DESESTIMIENTO ANTICIPADA.

El COMITENTE se reserva expresamente la facultad de desistir, total o parcialmente, de la

adquisición objeto de la presente Licitación, en cualquier momento previo al vencimiento del plazo

de entrega, sin que ello genere derecho alguno a favor del ADJUDICATARIO a percibir

indemnización, compensación o resarcimiento de ninguna naturaleza. Dicha facultad podrá

ejercerse cuando el ADJUDICATARIO incurra en actos de negligencia, incumplimiento, o mala fe en

la ejecución de las obligaciones asumidas, o en la observancia de las condiciones establecidas en el

Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación contractual. Lo previsto en la presente

cláusula se aplicará sin perjuicio de las penalidades, multas y demás sanciones que pudieren

corresponder conforme a la normativa vigente y a las disposiciones contractuales aplicables.

Art. 29º). RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL ADJUDICATARIO.

El COMITENTE tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del CONTRATO por culpa del

ADJUDICATARIO, sin que a este le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente PBCG y los

documentos que lo integran.

b) Si el ADJUDICATARIO comprometiere o perjudicare los intereses del COMITENTE o tratare de

eludir sus obligaciones

c) Cuando el ADJUDICATARIO sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y

condiciones estipuladas en el PBCG.

d) Cuando exista transferencia de todo o parte de la Licitación Adjudicada, sin que la misma haya

sido autorizada previamente por el COMITENTE.

e) Quiebra o concurso preventivo del ADJUDICATARIO. (debe ser posterior a la firma)

En todos los casos enunciados la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del

cumplimiento del CONTRATO por la parte no cumplida hasta ese momento.

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE DE PRESTACIONES A CARGO DE LA ADJUDICATARIA

Diseño integral en plano, diagramación y coordinación operativa diaria del predio ferial

durante la etapa de montaje, desarrollo del evento y posterior desmontaje, como así

también se prevé para las presentaciones artísticas y contenidos un escenario principal

cuya característica técnica deberá ser acorde un evento de gran envergadura con

estructuras layher y vallado freestanding. Provisión, coordinación, supervisión y planificación de armado de toda la infraestructura

técnica necesarias para el normal desarrollo de “LA FIESTA” en el sector donde se

desarrollarán las presentaciones de los artistas nacionales y/o internacionales. Provisión, supervisión y planificación de armado de escenario outdoor con estructuras

Layher sistema all a round, que deberán funcionar con el contenido artístico dispuesto en

el escenario, con una superficie a determinar en virtud del croquis a presentar. Provisión, supervisión, armado y funcionamiento diario de pantallas LED con una cantidad

de metros cuadrados a determinar en virtud del croquis a presentar. Ambientación y mobiliario de carpa de camarines de artistas y carpa de prensa y medios. Provisión, supervisión y coordinación de un equipo eléctrico. Este equipo será el encargado

de planificar y diagramar el sistema de distribución eléctrica para las zonas de backstage y

sus dependencias; como así también de coordinar con el personal de escenario respecto de

todas las necesidades eléctricas; realizar dicho montaje eléctrico; efectuar la conexión

eléctrica de tráileres, carpas y stands, de las referidas zonas de backstage y sus

dependencias; proveer el material necesario para el montaje; supervisar las conexiones

solicitadas por terceros; realizar la guardia eléctrica durante el evento; ejecutar el montaje

eléctrico y cableado. Confección de la grilla de contenido general de los shows del escenario, en conjunto con la

Municipalidad, que garantice la presencia de artistas según los requerimientos de la fiesta. Logística y diagramación de un plano y la coordinación para la colocación de vallas

perimetrales, necesarias para el correcto desempeño y seguridad del predio y el público

asistente. Provisión y coordinación de la distribución del material de seguridad contra incendios que

deberá estar de acuerdo a la normativa destinado a comerciantes y participantes del

evento en general. Provisión de personal para la carga y descarga de los materiales necesarios para el montaje

del escenario, sonido e iluminación, pantallas y demás requerimientos técnicos necesarios

para las actuaciones de los artistas, con la provisión de las viandas requeridas por ellos.

Coordinación, planificación y provisión del personal de seguridad para los artistas, en zona

de ingreso y egreso al predio, zona de backstage y en zona de las presentaciones de los

artistas. Coordinación y asesoramiento en la contratación del Servicio de Policía Adicional, a cargo

de la Municipalidad durante la fiesta. Provisión de proyectores y/o efectos especiales y demás requerimientos exigidos por los

artistas según sus riders y provisión de blackdrapes (telones negros) ignifugados para

escenario. Provisión y supervisión de Circuito Cerrado de video y del requerimiento de cámaras según

rider de artista. Provisión y coordinación del Servicio de streaming, cámaras streaming, conducción

streaming. Provisión y distribución de inears para los artistas. Adaptación de visuales de la Fiesta para su proyección en las pantallas led ubicadas en el

predio. Provisión y coordinación de un sistema de control de accesos para la correcta supervisión

de los ingresos al campo general y preferencial. Contratación de un mínimo de dos (2) artistas por noche, siendo por cada noche uno de

gran convocatoria y permitiendo sumar, a cargo del Municipio, un total de 5 artistas

locales. Contratación y coordinación operativa del transporte aéreo, terrestre e interno de los

artistas y sus respectivas comitivas, hacia, desde y dentro de Villa La Angostura. Pago de viáticos de los artistas y sus comitivas, a su exclusivo costo y cargo. Contratación y coordinación operativa del alojamiento de los artistas y sus comitivas

durante su estadía en Villa La Angostura, según rooming de los artistas. Provisión de catering requerido por artistas y sus comitivas según rider técnico de los

mismos. Desarrollo del concepto creativo, identidad, diseño y/o modificaciones de isologotipo de la

Fiesta en sus diferentes configuraciones y aplicaciones. Diagramación, coordinación y provisión de los servicios necesarios para el correcto

desarrollo de las actividades gastronómicas en el predio (agua, luz, recolección de aceite,

etc.) y la distribución de energía para los referidos puntos gastronómicos dentro del

predio. Asimismo, en caso de ser necesaria la instalación de stands o estructuras afines

para el sector gastronómico, la adjudicataria realizará dicha provisión, montaje y

desmontaje.

Provisión de cabinas sanitarias para el sector gastronómico. Cantidad a definir según el

layout final, debiendo contemplar sanitarios femeninos, masculinos y para personas con

discapacidad. Set Up y gestión de Redes Sociales, desarrollo de contenido, comunicación y difusión de la

fiesta en las mismas. Se incluye el Community Manager para Facebook, TikTok e Instagram

con destino exclusivo a la fiesta. Diseño de piezas troncales de comunicación para la campaña en medios masivos y de

piezas gráficas para la difusión en redes sociales, se incluye la redacción de guiones para

los spots en radio, como así también avisos para televisión. Diseño y creación del contenido de la señalética general del predio que deberá incluir:

cartelería de acceso a baños, tótems de ubicación, mapas del predio, cenefas, banners de

pie, cartelería de ubicación de sectores, de pórticos, de escenario y de puntos de ingreso. Comercialización a su cargo y costo de la publicidad y sponsoreo de empresas participantes

en la FIESTA con fines publicitarios del evento que contrate por cuenta propia y bajo su

responsabilidad, reservándose la Municipalidad la posibilidad de efectuar juegos de azar a

los efectos de solventar los gastos a su cargo. Provisión de un equipo de producción de vasta experiencia a costo y cargo de la

adjudicataria. Entre sus tareas se contempla la coordinación y enlace entre los distintos

actores de la fiesta (personal municipal, seguridad privada, servicios de emergencias,

sector de servicios de stands y puntos de gastronomía, backstage-productores, managers,

artistas, entre otros). Dentro de dicho equipo de producción, la adjudicataria asumirá

todos los roles a cubrir en las distintas áreas de la fiesta. A modo de ejemplo se citan

algunos roles: Productor técnico / productor de sonido / iluminación / productores de

campo / productor de escenario / productor de logística y hospitalidad con sus asistentes/

productor de seguridad / branding, entre otros.

ANEXO II: CONTENIDO DE LA ORFERTA

Toda presentación efectuada por los OFERENTES deberá contener como mínimo la siguiente

información:

1.- DECLARACIÓN JURADA:

a) listado con carácter de Declaración Jurada de artistas representados o contratados, de reconocida

trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, durante los últimos dos (2) años

b) Listado con Carácter de Declaración Jurada de eventos realizados, con detalle de los mismos en los últimos

dos años

3.- VALOR DE TICKET

Debe proponer el valor de las entradas y/o eventos proyectados para la Fiesta de los Jardines para

no residentes.

4.- PLANIFICACIÓN Y LOGISTICA:

El OFERENTE deberá presentar una planificación detallada de su propuesta, de acuerdo a los

requerimientos mínimos establecidos en el Anexo I.

Deberá presentarse por separado la logística del evento, diagrama de actividades y planificación de

estructura e implantación dentro del predio de la Fiesta de los Jardines