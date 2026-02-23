Angostura Informa

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN DE INGRESO A RESIDENCIA BARILOCHE

Feb 23, 2026

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Social y Comunitario se informa que hay dos vacantes para el ingreso a la Casa de Estudio de la localidad de San Carlos de Bariloche.

El plazo para solicitar entrevista y realizar evaluación de postulantes será desde el miércoles 25 de febrero al viernes 27 de febrero de 2026. Pedir turno al siguiente Whats App 2944 388026 entre las 8 AM y 14 PM.


Asignado el turno, la persona postulante deberá presentarse a la entrevista con la siguiente documentación (sin excepción):
-Ser residente de la provincia de Neuquén con un mínimo de 4 años;
-Declaración de ingresos de grupo familiar o recibo de sueldo de grupo familiar;
-Constancia de inscripción a la carrera universitaria/terciaria;
-Analítico de secundaria legalizado;
-DNI (original y fotocopia).

