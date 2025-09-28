Angostura Informa

Renovación de autoridades en la Junta Vecinal del Barrio Norte

Sep 28, 2025

Durante la jornada del Sábado se realizaron las elecciones para la renovación de autoridades de la Junta Vecina del Barrio Norte.

En el acto electoral, al que se acercaron a participar vecinos y vecinas , resultaron elegidos como presidenta Angélica Santi y Secretario Gustavo Gobea, quienes estarán al frente de la comisión para el nuevo período.

La votación fue fiscalizada por la mesa electoral, integrada por el Secretario de Atención al Vecino, Julián Natol, junto a su equipo de colaboradores.

Asimismo, acompañaron la jornada el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, junto a su adjunto Matías Herrera, en calidad de observadores, con el fin de garantizar la transparencia y normal desarrollo del proceso democrático barrial.

