Villa La Angostura se presenta como Capital Provincial del Deporte de Montaña en la FIT (Feria Internacional de Turismo)

Villa La Angostura realizó la presentación oficial de su designación como Capital Provincial del Deporte de Montaña, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en La Rural, CABA.

El evento, llevado a cabo en el Salón CFT, reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de organismos turísticos y organizadores de los principales eventos deportivos de montaña del país, consolidando el rol de Villa La Angostura como destino anfitrión de competencias de renombre internacional.

La apertura estuvo a cargo de Ignacio Robert, Secretario de Turismo de Villa La Angostura, junto a Sergio Sciacchitano, Director de NeuquénTur, quienes destacaron la importancia de este reconocimiento para la localidad y su comunidad.

El programa incluyó la participación de referentes deportivos y organizadores como Diego Zarba (K42 Patagonia Eventos), Martín “Cepi” Raffo (Open Shimano de Descenso), Sebastián Tagle (El Cruce) y Mariano Martín Maher (Gran Fondo 7 Lagos), quienes compartieron novedades, experiencias y la proyección de sus competencias para la temporada 2026.

Además, se presentaron testimonios de atletas y protagonistas locales, así como el intercambio deportivo internacional con Francia, en el marco de la Red de Sendas Binacional Montañas y Lagos.

El cierre estuvo marcado por el concepto de triple impacto: la relevancia económica, social y ambiental que tiene el deporte de montaña en Villa La Angostura, generando desarrollo turístico sustentable, identidad comunitaria y oportunidades para las nuevas generaciones.