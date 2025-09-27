Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Encuentro del Rotary Argentino – Chileno de Amistad Rotaría en Villa la Angostura Intercitadina 2025 por la Paz.

Sep 27, 2025

En la noche del viernes, tuvo lugar un encuentro, organizado por el Rotary Club local, donde se reunieron clubes rotarianos de la Patagonia Argentina y del vecino país de Chile.

El encuentro tuvo como objetivo el trabajo en conjunto y el fortalecimiento de lazos; Este encuentro que durara todo el fin de semana, es una oportunidad para que los miembros de Rotary International compartan experiencias y trabajen juntos en proyectos que beneficien a la comunidad.

Durante este encuentro, los clubes rotarios propusieron proyectos y estrategias para abordar necesidades locales y regionales, como la educación, la salud y el desarrollo comunitario.

El Rotary Club Internacional, ha demostrado su compromiso con la comunidad a través de diversas iniciativas y ha recibido reconocimiento por su excelencia en la gestión.

Del encuentro participó la Vice Intendente de Villa la Angostura, Tamara Martinez, la Señora Consul Honoraria de Chile en Argentina, Sonia Dandraca, Concejales de nuestra localidad, funcionarios del Gabinete Municipal, como así también las Autoridades del Rotary Club en sus diferentes distritos.

La actividad tuvo la destacada presencia de la Orquesta Inicial Infantil y Ensamble de Villa la Angostura, quienes interpretaron su repertorio para el público presente.

