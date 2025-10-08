Reconocimiento al estudiante angosturense, Tomás Costa, por representar a la localidad en las Olimpiadas Matemáticas “Ñandú”

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de un reconocimiento al estudiante Tomás Costa, quien representará a nuestra localidad en la instancia final nacional de las Olimpíadas Matemáticas “Ñandú”, uno de los certámenes académicos más prestigiosos del país.

Tomás Costa, de 12 años, cursa 7° grado en la Escuela de Los Andes y logró clasificarse por segunda vez consecutiva a esta instancia nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de La Falda, Córdoba, entre el 21 y el 24 de octubre.

Es, además, el único estudiante de toda la región patagónica en alcanzar este nivel de competencia, un orgullo para Villa La Angostura y para toda la comunidad educativa local.

Durante el reconocimiento, las autoridades destacaron el esfuerzo, la constancia y el compromiso de Tomás, así como el acompañamiento de su familia y docentes, que hacen posible este tipo de logros.

Desde el Municipio, felicitamos a Tomás por su dedicación y le deseamos el mayor de los éxitos en esta próxima instancia nacional, representando con orgullo a Villa La Angostura.