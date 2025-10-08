Se extiende la inscripción a los Juegos Culturales “Raíces y Horizontes: El Arte Mayor de Neuquén”

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura informamos que se extiende hasta el 20 de octubre del corriente año el período de inscripción para participar de los Juegos Culturales “Raíces y Horizontes: El Arte Mayor de Neuquén”.

Esta propuesta, destinada a personas adultas mayores, ha despertado un gran interés en toda la provincia. Por tal motivo, se busca brindar el tiempo necesario a cada referente y autoridad local para garantizar que todas las personas interesadas puedan inscribirse y formar parte de este importante certamen.

Los Juegos Culturales promueven la expresión artística y el encuentro entre comunidades, bajo los valores de Respeto, Inclusión y Creatividad.

Participá y mostrá tu talento.

Inscripción abierta en el siguiente enlace: https://forms.gle/bEnY5xwZMFxtd8rv8