El Intendente Javier Murer, recibió a las nuevas autoridades de la Junta Vecinal de Barrio Norte.

Oct 7, 2025

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Atención al Vecino, Julián Natol, mantuvo hoy una reunión con integrantes de la nueva Junta Vecinal de Barrio Norte, representada por su Presidenta, Angelica Santi, junto a Cecilia Baggio y su secretario Gustavo Gobea. Durante el encuentro, se abordaron diversos temas vinculados al desarrollo y las necesidades del barrio.

En primer lugar, se realizó la presentación de la nueva conducción de la Junta Vecinal, y posteriormente se trataron cuestiones relacionadas con la intervención en la Reserva Natural “Refugio de Agua”, un espacio de relevancia ambiental para la comunidad.

Asimismo, los representantes vecinales manifestaron el pedido de continuidad de las gestiones para la cesión del lote donde funciona la Salita de Atención Primaria a Salud de Provincia, y plantearon la necesidad de avanzar con obras de cloacas y cordón cuneta-veredas sobre la Avenida Cacique Antriao.

Otro de los puntos tratados fue la colocación de “ecopuntos” para la disposición de residuos sólidos urbanos (RSU), con el objetivo de fortalecer las políticas ambientales y de reciclado en la zona.

El Intendente Javier Murer destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con las juntas vecinales, como espacios fundamentales para acompañar las gestiones locales y coordinar acciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villa La Angostura.

