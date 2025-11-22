Recomendaciones para Ciclistas y Automovilistas.

La Municipalidad de Villa La Angostura solicita a los automovilistas, camiones de gran porte y ciclistas, circular con máxima precaución durante todo el fin de semana, debido al desarrollo de la carrera Gran Fondo Siete Lagos.

El evento contará con una importante presencia de corredores y vehículos de apoyo sobre la ruta, por lo que se recomienda respetar las indicaciones del personal afectado, reducir la velocidad y mantenerse atentos para evitar cualquier tipo de inconvenientes.Agradecemos la colaboración de toda la comunidad.

Agradecemos la colaboración de toda la comunidad para que podamos disfrutar entre todos de un fin de semana seguro, ordenado.