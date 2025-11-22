Municipalidad de Villa La Angostura – Bajada de lancha.

Angostura Informa

La Municipalidad informa que el cierre de la bajada de lancha en Playa Picnic responde a la necesidad de preservar la transitabilidad, ordenar la circulación y prevenir accidentes en una locación donde los vecinos han manifestado reiteradas preocupaciones por el tránsito vehicular y las maniobras de acceso.

Tal medida entrará vigencia a partir de la finalización de una bajada alternativa y será informada oportunamente.

Paralelamente, el Municipio avanza en la mejora y ampliación de la bajada pública ubicada junto al corpóreo de Villa La Angostura, trabajando en la señalización, el ordenamiento del sector y la expansión del área de estacionamiento, con el fin de ofrecer un acceso más seguro y funcional para todos los usuarios.

Esta medida forma parte de una política integral orientada a mejorar la seguridad, ordenar los espacios públicos y fortalecer los accesos náuticos de la localidad.

By Prensa Vla

