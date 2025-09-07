Angostura Informa

El Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer recibió al Defensor del Pueblo el Dr. Sebastián Pablo Baltanás, y al Defensor Adjunto, Sr. Matías Omar Herrera.

Sep 6, 2025

El Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer recibió al Defensor del Pueblo de Villa la Angostura, Dr. Sebastián Pablo Baltanás, y al Defensor Adjunto, Sr. Matías Omar Herrera.

Estuvo presente junto al Intendente en el encuentro, el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti. Durante la reunión, los funcionarios abordaron temas relacionados al trabajo en conjunto en pos del bienestar de los habitantes de nuestra localidad.

Este tipo de acercamiento marca un paso importante en la vida institucional de nuestra localidad, priorizando la consolidación de derechos ciudadanos y la creación de un canal institucional de defensa y acompañamiento para los vecinos de Villa La Angostura.

Cabe mencionar que la designación de Baltanás y Herrera fue aprobada por el Concejo Deliberante con más de dos tercios de votos favorables.

