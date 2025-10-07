Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Deportes

Puesta en valor de la Sala de Musculación Municipal.

Oct 6, 2025

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que durante el fin de semana, personal del área llevó adelante tareas de pintura y reacondicionamiento en la Sala de Musculación, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y brindar un entorno más cómodo y funcional para los usuarios.

El secretario de Deportes, Walter Espíndola, expresó que “es una decisión que tomamos como gestión, poner en valor nuestros espacios deportivos, para que cada vecino y vecina pueda disfrutar de instalaciones adecuadas y de calidad”. Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido que busca fortalecer la infraestructura deportiva local y acompañar el crecimiento de las distintas disciplinas.

Promover la actividad física y el deporte en todas sus formas es una prioridad para nuestra comunidad.

