Secretaría de Deportes

Comienza en Villa La Angostura la 7° edición de la “Patagonia Cup” Internacional de Fútbol Infantil.

Oct 7, 2025

Este fin de semana se desarrollará en nuestra localidad la 7° edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Patagonia Cup “, un evento que convoca a más de 800 niños y niñas de las categorías 2014, 2015, 2016 y 2017/2018, junto a sus familias, profesores y colaboradores.

Organizado por el Club Atlético Deportivo y Social Villa La Angostura, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura, el torneo se llevará a cabo entre los días 10 y 12 de octubre, con la participación de 64 equipos provenientes de distintas provincias del país y de Chile.
En total, se espera la llegada de más de 1.200 personas a la localidad, lo que representa un importante movimiento deportivo, social y turístico.

Entre las delegaciones visitantes se destacan clubes de Chile, Santa Fe, Chubut, Neuquén y Río Negro, entre ellos Valdivia, Pichintún, AIG Sports, PM Fútbol, Centro Asturiano, Rada Tilly, EF Altos del Sur, Alta Barda, Rincón de Emilio, San Francisco, entre otros.

Desde la organización, se destaca que este tipo de eventos fortalecen el desarrollo del deporte infantil, promueven el trabajo en equipo y posicionan a Villa La Angostura como destino deportivo y turístico de relevancia regional.

