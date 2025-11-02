Inauguración de la muestra “Descubriendo el Arte” en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa la Angostura.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, estuvo presente hoy en la inauguración de la muestra “Descubriendo el Arte: Mujeres Mayores que transforman la experiencia en color y sabiduría”, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier” (MAC) y organizada por Romina de los Santos, Coordinadora y responsable de Relaciones Institucionales de Manantiales del Bonito.

La exposición reúne las obras realizadas por vecinas adultas mayores de nuestra localidad, quienes participaron de un proceso creativo impulsado desde el área de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura.

Durante el encuentro, se compartió un cálido espacio de intercambio y reconocimiento al talento, la sensibilidad y la experiencia de las mujeres que integran el proyecto, destacando el valor del arte como herramienta de expresión y bienestar.

Agradecemos la participación del músico local, Alejo, quien musicalizo el evento.

La muestra permanecerá abierta al público en el MAC, ubicado en Cerro Centinela 325, del 2 al 30 de noviembre, con entrada libre y gratuita.