Protección Civil Municipal junto a otras Instituciones en respuesta inmediata ante emergencia.

Dic 27, 2025

En el día de ayer se produjo un incendio estructural que, producto de las condiciones ambientales, se propagó hacia el área boscosa, generando una situación de riesgo que requirió una respuesta inmediata y coordinada del Estado en todos sus niveles.

Desde el primer momento se activaron los mecanismos de intervención y coordinación interinstitucional, lo que permitió una actuación rápida, eficaz y exitosa, logrando contener el incendio.

Participaron del operativo los Bomberos Voluntarios, las brigadas de Parques Nacionales, la Brigada de Incendios Forestales del SPMF, junto a Protección Civil municipal, Tránsito municipal, el Hospital local y la Policía del Neuquén, demostrando una vez más la importancia del trabajo conjunto, la planificación y respuesta inmediata ante emergencias.

Este tipo de eventos pone de manifiesto la relevancia de contar con instituciones fortalecidas, personal capacitado y protocolos claros, así como la necesidad de seguir profundizando las políticas públicas orientadas a la protección de la vida, los bienes de la comunidad de Villa la angostura y nuestro ambiente.

Gracias al compromiso y profesionalismo de todos los equipos intervinientes, la situación fue controlada sin víctimas, reafirmando el valor de la articulación entre organismos ante escenarios de emergencia complejos.

By Prensa Vla

