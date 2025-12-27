Angostura Informa

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – CONCURSO DE PRECIO – CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS MAYORES.

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables llama al Concurso de Precios N°13/2025 para la contratación del  Servicio de Transporte para Personas Mayores, por 6 meses.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La entrega de las ofertas deberán realizarse en sobre cerrado hasta las 8.00 hs del día 30 del mes de diciembre de 2025, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, Calle Obispo de Nevares N° 32 de la ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura se realizará el día 30 de diciembre de  2025  a las 10 horas en las Instalaciones del Centro de Convenciones, Calle Las Frutillas 10, de la ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén. El acto de apertura se realizará en presencia de los funcionarios designados por la Municipalidad, los miembros de la comisión evaluadora y los oferentes o representantes que deseen participar.

CONSULTAS: Se podrán realizar consultas sobre las condiciones del Concurso y del Pliego en la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa la Angostura, con domicilio en Las Retamas 81, Villa la Angostura, Provincia de Neuquén, Teléfono 2944 631049 o al mail ciudadania@villalaangostura.gov.ar . Las respuestas a las consultas realizadas serán circularizadas a todos aquellos interesados que hayan dejado asentada una forma de comunicación.

Descarga del Pliego:

concurso-de-precios-traslado-adultos-mayores-1Descarga

