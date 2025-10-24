Angostura Informa

Primer Encuentro Regional Patagónico de Cooperativismo Escolar en Villa la Angostura.

Oct 23, 2025

Luego de varios meses de trabajo en conjunto, entre el ISFD15 y las escuelas Don Jaime de Nevares, Cpem17, Cpem 68, Epet 28, Escuela Especial N° 18 y Escuela Primaria N°361, este Viernes 24 y Sábado 25 de Octubre se desarrollará en nuestra localidad el “Primer encuentro Regional Patagónico de Cooperativas y Mutuales Escolares” en Villa la Angostura.

Una Cooperativa escolar es una asociación de estudiantes, que se unen dentro del ámbito escolar, para buscar soluciones a sus necesidades, de la escuela o de la comunidad.

Invitamos a la Comunidad de Villa La Angostura a participar en algunas de las actividades:

Viernes 24 de octubre 10:30 hs Acto inaugural.(Escuela Don Jaime) 11:00 hs a 13:00 hs. Expo Cooperativas y Mutuales Escolares.

Sábado 25 de octubre 12:00 hs. Caminata del Cooperativismo Escolar (Plaza los Pioneros).

Si te interesa conocer más sobre el Cooperativismo Escolar en Villa La Angostura y las actividades de las Cooperativas Escolares de nuestras escuelas.

Visitá o escaneá el código QR http://cooperativismoneuquen.great-site.net/

By Prensa Vla

