Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de sobres del Registro de Oposición de Guardavidas

Oct 24, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se realizó la apertura de sobres correspondiente al Registro de Oposición de Guardavidas para la temporada 2025/2026.

El acto contó con la presencia de autoridades del área de Recursos Humanos, la Dirección de Protección Civil, el Sindicato de Guardavidas de Neuquén y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Vial.

En esta instancia se presentaron 17 postulantes, y se estableció el orden de mérito conforme a lo dispuesto por el Decreto Reglamentario N° 2178/16 y la Ordenanza N° 1999/07.

La información correspondiente al orden de mérito puede ser solicitada en la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa La Angostura. De esta manera, queda establecido el baremo correspondiente a la temporada 2025/2026.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos informa la recolección de Línea Blanca el Viernes 31 de octubre.

Oct 24, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Primer Encuentro Regional Patagónico de Cooperativismo Escolar en Villa la Angostura.

Oct 23, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

“Angostura Limpia, Comunidad Inclusiva”: un proyecto que une recuperación personal y acción comunitaria.

Oct 23, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de sobres del Registro de Oposición de Guardavidas

24 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Encuentro Provincial de Centros de Día de Salud Mental Comunitaria en Villa la Angostura.

24 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos informa la recolección de Línea Blanca el Viernes 31 de octubre.

24 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

El Juzgado de Paz no tendrá atención al publico el Lunes 27 de Octubre.

24 octubre, 2025 Prensa Vla