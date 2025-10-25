Apertura de sobres del Registro de Oposición de Guardavidas

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se realizó la apertura de sobres correspondiente al Registro de Oposición de Guardavidas para la temporada 2025/2026.

El acto contó con la presencia de autoridades del área de Recursos Humanos, la Dirección de Protección Civil, el Sindicato de Guardavidas de Neuquén y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Vial.

En esta instancia se presentaron 17 postulantes, y se estableció el orden de mérito conforme a lo dispuesto por el Decreto Reglamentario N° 2178/16 y la Ordenanza N° 1999/07.

La información correspondiente al orden de mérito puede ser solicitada en la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa La Angostura. De esta manera, queda establecido el baremo correspondiente a la temporada 2025/2026.