Adecuación de trabajos preliminares – Obra Planta de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos.

En la mañana de hoy Jueves 9 de Abril, el Intendente Javier Murer, acompañado por la Vice Intendente, Tamara Martinez, estuvieron junto a los responsables de la Empresa Vica Construcciones SRL – UTE, en la puesta en marcha de los trabajos preliminares para la obra de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos en Villa La Angostura.

La planta dePretratamiento de Camiones Atmosféricos es un proyecto clave para el cuidado del ambiente y la salud pública en la localidad . Con una inversión de $2.370 millones, la obra va a permitir tratar el líquido sanitario del 75% de los habitantes que no cuentan con servicio de saneamiento domiciliario, reduciendo el impacto ambiental en una zona de alto valor ecológico; Para la gestión de residuos líquidos, La planta permitirá tratar adecuadamente los efluentes transportados por camiones atmosféricos.

En cuanto a la reducción del impacto ambiental, se minimizará el riesgo de contaminación del suelo, las napas y los causes de agua, protegiendo la biodiversidad local.

La obra contribuirá a una mejor calidad de vida para los vecinos y turistas, posicionando a Villa La Angostura como referencia provincial en gestión ambiental.

La planta incluirá en su infraestructura un sector cubierto para el equipo de pretratamiento, un edificio de oficina/laboratorio y un sistema para el lavado manual de camiones atmosféricos.

La ejecución de esta obra es un paso fundamental para el cuidado ambiental de la localidad y refleja el compromiso del gobierno Provincial y Municipal con la sostenibilidad.