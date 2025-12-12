Angostura Informa

Comunicado

Prefectura Naval brindo asistencia a una mujer en Villa La Angostura

Dic 11, 2025

Personal de la Prefectura Naval Argentina brindó asistencia a una mujer de 74 años que presentaba dolor
abdominal y adormecimiento en los miembros inferiores, en el paraje El Colorado, a la vera del lago Nahuel
Huapi, en Villa La Angostura, Neuquén.
La Autoridad Marítima nacional fue alertada mediante una comunicación del personal médico del Hospital Local.
Dado que el acceso al lugar solo es posible vía lacustre, la Fuerza destacó un semirrígido con personal
especializado y profesionales de la salud.
Al arribar, se brindó atención primaria en el sitio y, por indicación médica, la mujer fue trasladada hasta el muelle
Modesta Victoria, en Bahía Mansa, donde una ambulancia la derivó al hospital para una atención más completa.
La Institución reafirma su compromiso con la protección y la asistencia a la comunidad en las zonas ribereñas del
país.

By Prensa Vla

