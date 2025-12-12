Prefectura Naval brindo asistencia a una mujer en Villa La Angostura

Personal de la Prefectura Naval Argentina brindó asistencia a una mujer de 74 años que presentaba dolor

abdominal y adormecimiento en los miembros inferiores, en el paraje El Colorado, a la vera del lago Nahuel

Huapi, en Villa La Angostura, Neuquén.

La Autoridad Marítima nacional fue alertada mediante una comunicación del personal médico del Hospital Local.

Dado que el acceso al lugar solo es posible vía lacustre, la Fuerza destacó un semirrígido con personal

especializado y profesionales de la salud.

Al arribar, se brindó atención primaria en el sitio y, por indicación médica, la mujer fue trasladada hasta el muelle

Modesta Victoria, en Bahía Mansa, donde una ambulancia la derivó al hospital para una atención más completa.

La Institución reafirma su compromiso con la protección y la asistencia a la comunidad en las zonas ribereñas del

país.

