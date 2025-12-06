IMPI alto: extremar cuidados

Hoy el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (IMPI) se encuentra alto, lo que significa que cualquier chispa o descuido puede iniciar un foco ígneo difícil de controlar.
Desde la Brigada recordamos la importancia de:
🚫 No encender fuego en ningún tipo de espacio natural.
🗑️ No tirar colillas ni basura que pueda actuar como combustible.
🚗 Evitar estacionar sobre pastizales secos.
📞 Ante cualquier columna de humo, avisar de inmediato a los canales oficiales. 2994124133 (incendios forestales)
El clima no nos da margen, pero entre todos podemos reducir el riesgo.La prevención empieza por cada uno.