Comunicado

IMPI alto: extremar cuidados

Dic 6, 2025

Hoy el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (IMPI) se encuentra alto, lo que significa que cualquier chispa o descuido puede iniciar un foco ígneo difícil de controlar.

Desde la Brigada recordamos la importancia de:

🚫 No encender fuego en ningún tipo de espacio natural.

🗑️ No tirar colillas ni basura que pueda actuar como combustible.

🚗 Evitar estacionar sobre pastizales secos.

📞 Ante cualquier columna de humo, avisar de inmediato a los canales oficiales. 2994124133 (incendios forestales)

El clima no nos da margen, pero entre todos podemos reducir el riesgo.La prevención empieza por cada uno.

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Fiscalizadores e Inscripción de Participantes – Fiesta de los Jardines 2026.

Dic 3, 2025
Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa monitoreo constantes de las descargas atmosféricas.

Nov 30, 2025
Comunicado

El servicio meteorológico Nacional emite alerta por tormenta .

Nov 28, 2025

Cultura

Gran Cierre Anual de los Talleres de la Casa de la Cultura

6 diciembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local

Nueva edición de la Feria Agroecológica en la Plaza de los Pioneros

5 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

5 diciembre, 2025 Prensa Vla