‘Expedición Tecnológica’: programación y robótica al aire libre en toda la provincia

A partir del lunes diferentes localidades recibirán en espacios abiertos las propuestas lúdico-formativas que llevan el lenguaje de las tecnologías actuales a niñas, niños y jóvenes entre 5 y 18 años. La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

En cada ciudad, de 16 a 20, los equipos de facilitadores coordinarán las actividades para las que no se requiere inscripción previa, y que tendrán propuestas diferenciadas por edad para estimular la curiosidad y el aprendizaje a partir de diversos dispositivos tecnológicos. Las y los participantes recibirán también una guía impresa con actividades e ideas para seguir desarrollando habilidades.

Durante la primera semana, las actividades continuarán el martes 3 en Las Ovejas, Aluminé, Loncopué y San Patricio del Chañar. El miércoles 4 de febrero será el turno de Vista Alegre, Andacollo, Las Lajas y Pilo Lil.

El jueves 5 las acciones tendrán lugar en Los Miches, Santo Tomás, Bajada del Agrio y Paseo de la Costa en la ciudad de Neuquén. Y el viernes 6 en Tricao Malal, Las Coloradas, Mariano Moreno y Paseo de la Costa en la capital neuquina.

Durante la semana siguiente la feria tecnológica visitará Barrancas, Villa La Angostura, Picún Leufú y Centenario, el lunes 9. El martes 10 de febrero se hará presente en Buta Ranquil, Villa Traful, Piedra del Águila y Plottier. Mientras que estará en El Huecú, San Martín de los Andes, Paso Aguerre y en la vecinal de Valentina Sur en Neuquén capital, el miércoles 11.

Durante los últimos dos días la Expedición Tecnológica llegará a El Cholar, San Martín de los Andes, Los Catutos y Senillosa el jueves 12; y cerrará la gira el viernes 13 de febrero en Taquimilán, Junín de los Andes, Villa Puente Picún Leufú y Villa El Chocón.