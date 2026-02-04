Llamado a cubrir cuatro cargos por reemplazo de jubilaciones y renuncias.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para cubrir cuatro (4) cargos en distintas áreas municipales, en el marco del proceso de ordenamiento y regularización del recurso humano.

La presente convocatoria responde exclusivamente a la necesidad de cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias producidas en el último período, y no implica ampliación de la planta de personal.

🔹 1 (un) cargo de Inspector/aÁrea:

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras PúblicasModalidad: Concurso Abierto.

El cargo corresponde a Inspector/a en la Secretaría Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, con funciones vinculadas al control urbanístico, inspecciones técnicas, verificación de normativa vigente y actuaciones administrativas.

Requisitos principales:Arquitecto/a Jr. o Maestro Mayor de Obras (excluyente)Manejo de AutoCAD y ExcelExperiencia en inspecciones y procedimientos administrativosDisponibilidad horaria y compromiso

Documentación a presentar: Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación:Curriculum Vitae Título habilitante en copia legalizada. Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia Constancia de no ser Deudor Alimentario Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas) Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Técnico, con permanencia mínima de cuatro (4) años en el sector.

🔹 1 (un) cargo de Operario/a de Tareas Generales Área: Secretaría de Servicios Públicos Modalidad: Concurso Abierto.

El puesto está destinado a tareas de mantenimiento, barrido, reparación y apoyo operativo general.

Requisitos principales:Título secundario o constancia de finalización en trámiteExperiencia en trabajos generales (albañilería, electricidad, herramientas manuales)Experiencia en trabajos en alturaCompromiso y puntualidad

Documentación a presentar:Los postulantes deberán presentar por Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar (sólo Referencia al Concurso), la siguiente documentación: Curriculum Vitae

Título Secundario legalizado o constancia de finalización en trámite.

Antecedentes Penales Provinciales y Nacionales

Constancia de no figurar en el Registro Provincial de Violencia

Constancia de no ser Deudor Alimentario

Libre Deuda Municipal (Recaudaciones y Tribunal de Faltas)Documentación adicional que el postulante considere pertinente para su evaluación. Los postulantes seleccionados ingresarán en categoría Ayudante.

🔹 2 (dos) cargos de Auxiliar de Maestranza bajo modalidad de Locación de ServiciosEn el marco de la Ordenanza N.º 4304/2025, se efectúa convocatoria pública a cubrir dos (2) cargos, por renuncia de 2 locadores, mediante contratación bajo modalidad de locación de servicios.

Requisitos: Secundario completo Experiencia comprobable acorde a las funciones a Desempeñar inscripción:Las personas interesadas deberán completar el formulario online y adjuntar su CV en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/LRCpA57oLSVyjXE58

Fecha límite de postulación:10 de febrero de 2026.

La convocatoria se desarrolla bajo criterios de transparencia, legalidad y equidad, respetando la normativa vigente y los acuerdos alcanzados en la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD).

El Municipio reafirma su compromiso con un proceso responsable de cobertura de vacantes, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos sin incremento de la planta municipal.