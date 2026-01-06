Angostura Informa

Nuevo Concurso de precio para la contratación de dos globas estructurales para emprendedores en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines

Ene 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura convoca al Concurso de Precios
N° 14/2025, con el objetivo de contratar dos globas estructurales de grandes
dimensiones para ser utilizadas por los Emprendedores que participen en el marco
de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 12:00 hs del día miércoles
07 de enero del 2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La
Angostura, Calle Obispo de Nevares N° 32 de la ciudad de Villa La Angostura,
Provincia del Neuquén.

Descargar Pliego:

Concurso-precios-contratacion-de-globa-para-de-los-jardines-1 (1)Descarga

