Uso racional del agua: el Municipio habilita un canal de denuncias online.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que continúa vigente el régimen de uso racional del agua, con el objetivo de cuidar un recurso esencial durante el período estival y garantizar un acceso equitativo para todos los vecinos y vecinas.

En este marco, se recuerda que los horarios permitidos de riego dentro del ejido municipal son:

De 6:00 a 8:00 horas , y

, y De 22:00 a 23:00 horas,

estando prohibido el riego fuera de dichas franjas.

Con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa y promover la participación ciudadana, el Municipio habilitó un formulario de denuncias online, mediante el cual los vecinos podrán informar de manera anónima situaciones de incumplimiento en el uso del agua, tales como riego fuera de horario.

Las denuncias recibidas serán derivadas a las áreas correspondientes para su evaluación y eventual intervención, conforme la normativa vigente. El uso responsable del agua es una tarea colectiva que requiere el compromiso de toda la comunidad.

Formulario de denuncias: https://forms.gle/UTUdgQyVW4FxMAc68

Desde el Municipio se solicita a los vecinos hacer un uso responsable de este canal y apelar al compromiso comunitario para el cuidado del agua, un bien común que debemos preservar entre todos.