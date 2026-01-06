Convocatoria abierta a artistas locales y regionales para la Fiesta de los Jardines 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Gobierno, informa que se encuentra abierta la convocatoria a artistas locales y regionales que deseen formar parte de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la localidad y la región.

La inscripción se realizará de manera online, mediante un formulario dispuesto por el Municipio, con el objetivo de relevar propuestas artísticas, fortalecer la participación de artistas locales y regionales, y conformar una programación diversa y representativa.

El plazo para inscribirse se extiende hasta el 11 de enero de 2026, inclusive.

Desde la Secretaría de Gobierno se informa que, al momento de la selección, se priorizarán los proyectos con material de autoría propia, aquellos que se encuentren activos durante los últimos dos años, y que cuenten con la posibilidad de facturación correspondiente.

Asimismo, se informó que el día 16 de enero de 2026 se dará a conocer el listado de proyectos seleccionados, el cual será publicado en el sitio oficial www.angosturainforma.gob.ar.

Esta convocatoria forma parte del proceso de organización de la próxima edición de la Fiesta de los Jardines, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo cultural, la promoción de artistas emergentes y consolidados, y la generación de espacios de visibilidad para la producción artística local y regional.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/uGQ2oNuebSFMYqs28

Consultas:

gobierno@villalaangostura.gov.ar