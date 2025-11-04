Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa La Angostura – Obra de colocación de cañerías de gas en calle Dr. Copello.

Nov 4, 2025

Se encuentran en ejecución trabajos de colocación de cañerías de gas a cargo de la empresa LIRA, en el sector de calle Copello.

La obra contempla la instalación de 90 metros lineales de cañerías abarcando desde el cruce de calle Doctor Molinero hasta su punto final sobre calle Dr.Copello.

Esta importante intervención permitirá brindar el servicio de gas natural a seis familias del barrio, mejorando significativamente su calidad de vida.

Los trabajos son financiados en su totalidad por la Municipalidad de Villa La Angostura, quien en el marco del compromiso y acompañamiento de ampliar las redes de infraestructura básica en los distintos barrios de la localidad, se encuentra trabajando en el barrio el Pinar.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Turismo y Deportes, informa que se encuentran disponibles 10 cupos liberados para el Gran Fondo 7 Lagos.

Nov 4, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Comunicado Importante – Control Canino en Villa La Angostura

Nov 4, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria a Clubes Deportivos – Mesa de Trabajo 2026

Nov 4, 2025

Otras noticias

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Turismo y Deportes, informa que se encuentran disponibles 10 cupos liberados para el Gran Fondo 7 Lagos.

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Comunicado Importante – Control Canino en Villa La Angostura

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Condolencias por el fallecimiento del Señor Luis Cayun.

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria a Clubes Deportivos – Mesa de Trabajo 2026

4 noviembre, 2025 Prensa Vla