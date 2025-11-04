Municipalidad de Villa La Angostura – Obra de colocación de cañerías de gas en calle Dr. Copello.

Se encuentran en ejecución trabajos de colocación de cañerías de gas a cargo de la empresa LIRA, en el sector de calle Copello.

La obra contempla la instalación de 90 metros lineales de cañerías abarcando desde el cruce de calle Doctor Molinero hasta su punto final sobre calle Dr.Copello.

Esta importante intervención permitirá brindar el servicio de gas natural a seis familias del barrio, mejorando significativamente su calidad de vida.

Los trabajos son financiados en su totalidad por la Municipalidad de Villa La Angostura, quien en el marco del compromiso y acompañamiento de ampliar las redes de infraestructura básica en los distintos barrios de la localidad, se encuentra trabajando en el barrio el Pinar.