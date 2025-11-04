Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Planta de Tratamiento de Residuos: Reciclado de materiales.

Nov 4, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, informa que se realizaron nuevas entregas de materiales reciclados desde la Planta de Tratamiento.

Durante los días 31 de octubre y 3 de noviembre, se entregaron de manera sucesiva:

11.620 kilos de plásticos varios

21.080 kilos de cartón de primera

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se lleva adelante en la Planta, a partir del material recuperado en los Eco Puntos distribuidos en distintos sectores de la localidad.

Asimismo, se destaca y agradece especialmente la labor del personal de la Planta de Tratamiento, cuyo compromiso en la clasificación, formación y armado de los fardos permite una gestión más eficiente y sustentable de los residuos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento del compromiso comunitario.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025

Nov 4, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa colocando más reductores de velocidad.

Nov 3, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Música entre tulipanes en Eco Huertas.

Nov 3, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Planta de Tratamiento de Residuos: Reciclado de materiales.

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 2° Concurso de Precios para la Adquisición de alfombra para el CCCA 2025

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025

4 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Vialidad Nacional informa corte total para vehículos pesados en RN 40 empalme 237 y Villa La Angostura.

3 noviembre, 2025 Prensa Vla