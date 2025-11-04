Planta de Tratamiento de Residuos: Reciclado de materiales.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, informa que se realizaron nuevas entregas de materiales reciclados desde la Planta de Tratamiento.

Durante los días 31 de octubre y 3 de noviembre, se entregaron de manera sucesiva:

11.620 kilos de plásticos varios

21.080 kilos de cartón de primera

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se lleva adelante en la Planta, a partir del material recuperado en los Eco Puntos distribuidos en distintos sectores de la localidad.

Asimismo, se destaca y agradece especialmente la labor del personal de la Planta de Tratamiento, cuyo compromiso en la clasificación, formación y armado de los fardos permite una gestión más eficiente y sustentable de los residuos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento del compromiso comunitario.