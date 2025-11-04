Convocatoria a Clubes Deportivos – Mesa de Trabajo 2026

Desde la Secretaría de Deportes de Villa La Angostura convocamos a todas las instituciones deportivas de la localidad a participar del primer encuentro de trabajo, con el objetivo de iniciar la planificación deportiva 2026 y avanzar en la conformación del Consejo Municipal de Deportes.
📅 Jueves 7 de noviembre
🕢 19:30 h
📍 Sala de Conferencias – Centro de Convenciones
La participación de cada club es fundamental para construir, de manera conjunta, una agenda deportiva que refleje las necesidades y objetivos de nuestra comunidad.