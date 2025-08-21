Municipalidad de Villa la Angostura – Designación del Defensor del Pueblo.

En cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N° 4153/2024 y la Carta Orgánica Municipal, Villa La Angostura designó oficialmente a su Defensor del Pueblo.

El Concejo Deliberante, con el voto favorable de más de dos tercios de sus miembros, aprobó la designación del Dr. Sebastián Pablo Baltanás como Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, en el marco del artículo 262 de la Carta Orgánica Municipal. Asimismo, se designó al Sr. Matías Omar Herrera para desempeñar el cargo de Defensor Adjunto, de acuerdo al artículo 11 de la Ordenanza 4153/2024.

La creación de esta figura institucional se concretó a partir del Decreto 2872/24, mediante el cual el Intendente Municipal dispuso el inicio del concurso de elección, garantizando así un proceso transparente y democrático.

En el acto de jura y asunción, fue realizado por el Intendente Javier Murer; Los nuevos funcionarios prestaron juramento de “desempeñar debidamente el cargo y obrar en todo de conformidad con lo que prescriben la presente ordenanza, la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional”.En la Sesión Especial, estuvieron presentes la Sra. Jueza del Tribunal Municipal de Faltas, Dra. Soledad Aldea,funcionarios del Gabinete Municipal, el Jefe de la Comisaría N° 28, el Comisario, Marcos Oviedo, familiares de los funcionarios designados, como así también miembro de distintas juntas vecinales de la localidad.

Con esta designación, Villa La Angostura da un paso fundamental en la consolidación de derechos ciudadanos y en la creación de un canal institucional de defensa y acompañamiento para nuestros vecinos.