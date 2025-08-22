Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy y mañana, presentación del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando el Patrimonio Cultural”

Ago 22, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de La Secretaría de Cultura en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur, invita a la comunidad a la inauguración del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando El Patrimonio Cultural”.

Este evento comienza hoy 22 de agosto a partir de las 10 horas en el Centro de Convenciones Arrayanes y continúa mañana sábado 23 de agosto en el Museo Histórico Regional, con diferentes actividades y charlas.

Este seminario forma parte de un programa destinado a promover la valorización y recuperación del patrimonio cultural regional, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó en Villa La Angostura la primera jornada del Seminario “Recuperando el Patrimonio Cultural” organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur.

Ago 22, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Solicitá la Beca Gregorio Álvarez para Formación profesional.

Ago 22, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

¿Sabías que ahora podés hacer tu reclamo sin moverte de tu casa? Con la Ventanilla Única Federal es rápido y sencillo.

Ago 22, 2025

Otras noticias

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó en Villa La Angostura la primera jornada del Seminario “Recuperando el Patrimonio Cultural” organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Corredor Cultural Sur.

22 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Solicitá la Beca Gregorio Álvarez para Formación profesional.

22 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

¿Sabías que ahora podés hacer tu reclamo sin moverte de tu casa? Con la Ventanilla Única Federal es rápido y sencillo.

22 agosto, 2025 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy y mañana, presentación del Seminario del Ciclo de Capacitaciones “Recuperando el Patrimonio Cultural”

22 agosto, 2025 Prensa Vla