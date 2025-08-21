El Intendente Javier Murer entregó equipamiento de informatica al CDI “Las Mutisias”

El Intendente Javier Murer, acompañado por el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, realizó la entrega de equipamiento de informatica al Centro de Desarrollo Infantil “Las Mutisias”.

La directora del CDI, Fabiana Cárdenas, junto a todo el equipo del instituto, recibió el obsequio con gran entusiasmo, destacando la importancia de contar con este recurso tan necesario para el trabajo diario con los niños y niñas que asisten al centro.

Este aporte busca fortalecer las herramientas educativas y administrativas del CDI, contribuyendo a mejorar la calidad de atención y el acompañamiento a las familias de la comunidad.