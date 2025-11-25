Angostura Informa

Muestra Anual de Talleres Municipales de Cerámica, Pintura y Dibujo.

Nov 25, 2025

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura realizó este 25 de noviembre la Muestra Anual del Taller Municipal de Cerámica, junto al cierre del año 2025, del Taller Municipal de Pintura y Dibujo, en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”.

Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron recorrer las producciones realizadas a lo largo del año por los estudiantes de los talleres, apreciando piezas de cerámica, trabajos plásticos, dibujos y propuestas creativas de niños, jóvenes y adultos que participan de estas actividades municipales.

El evento contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, quien acompañó el recorrido y destacó el valor de los espacios culturales formativos que sostiene el Municipio, promoviendo el desarrollo artístico y la expresión comunitaria.

La muestra, con entrada libre y gratuita a toda la comunidad, invita a disfrutar y celebrar el esfuerzo, el aprendizaje y la dedicación de los talleristas y docentes que forman parte de los talleres municipales.

