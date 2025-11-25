El Centro PyME-ADENEU, Municipalidad de Villa La Angostura y Fablab te invitan a participar del curso gratuito: “ Ventas – Potencia tu negocio en la Economía del Conocimiento ”

📅 Fechas: 27 y 28 de noviembre del 2025

🕙 Hora: De 13:30 a 16:00

📍 Modalidad: Presencial – Cámara de Comercio Villa La Angostura – Cerro Inacayal 586, esquina Las Frutillas, B° El Once

“Marketing Digital Estratégico y E-commerce para emprendedores en la Economía del Conocimiento”

Un espacio práctico y cercano para ayudar a emprendedores y PyMEs a ordenar su presencia digital, mejorar su comunicación y potenciar ventas en un entorno turístico y local.

Temas principales:

1 Cómo funciona hoy el proceso de compra en digital

2 Journey map de un prospecto/cliente turístico/local y puntos claves

3 Canales de comunicacion directos WhatsApp, Google, Instagram y páginas web

4 E-commerce y su participacion actual (Tienda Nube, WooCommerce, Marketplace)

5 Publicidad digital (Google Ads, Meta Ads, Mercado Ads)

💻 Ultimos lugares!! Inscribite en:

👉🏻https://campus.adeneu.com.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=todos&filter_costo=todos&id_empresa=&keywords=&oferta_id=241&page=1&wAccion=oferta_view