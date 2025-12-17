Más vecinos de Villa La Angostura podrán acceder al servicio de gas natural.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, a partir del 5 de enero de 2026, quienes residan en nuestra localidad y deseen conectarse a la red de gas natural podrán iniciar el trámite para solicitar el suministro, siempre que sus instalaciones internas cuenten con la aprobación técnica correspondiente.

Este avance se produce como resultado de la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, una obra de gran envergadura impulsada de manera conjunta por las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y la empresa prestadora del servicio.

Gracias a este trabajo articulado, la región cordillerana vuelve a contar con factibilidades habilitadas para nuevas conexiones tras años de restricciones.

El proyecto, con una inversión superior a los 51.800 millones de pesos, incluyó la construcción de nuevas plantas compresoras y la interconexión de la infraestructura regional con el Gasoducto General San Martín, lo que fortalece la confiabilidad y sostenibilidad del sistema de transporte y distribución de gas natural.

Para los vecinos de Villa La Angostura esto significa:

Finalización de restricciones de acceso a nuevas conexiones, vigentes desde 2022.

Posibilidad de tramitar el servicio a partir del 5 de enero de 2026 si se cumple con la habilitación técnica interna.

Mejora en la infraestructura energética local, con impacto positivo sobre la calidad de vida y el desarrollo comunitario.

Un compromiso de todos para el progreso de Villa La Angostura

Este avance es el reflejo de un trabajo constante para garantizar que los servicios esenciales lleguen a todos nuestros vecinos y vecinas.

El acceso al gas natural no solo mejora la calidad de vida, sino que también es un motor de desarrollo para nuestra localidad.

Desde el Municipio y en conjunto con el Gobierno Provincial, seguimos comprometidos en llevar adelante políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, el progreso y el bienestar de nuestra comunidad.