Lanzamiento oficial de la aplicación TAXI VLA

Dic 16, 2025

En el día de hoy se realizó el lanzamiento oficial de la aplicación TAXI VLA, una herramienta que permitirá a los usuarios acceder de manera inmediata y segura al servicio de taxis en la localidad.

El acto fue encabezado por el Intendente Javier Murer, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, junto a funcionarios del Gabinete Municipal, vecinos, propietarios y choferes de taxis.

Desde la Secretaría de Gobierno se informa que se encuentra a disposición para atender cualquier consulta vinculada al funcionamiento de la aplicación.

La app ya se encuentra disponible en la web oficial de la Municipalidad de Villa La Angostura y será compartida a los distintos medios de comunicación.

Asimismo, estará disponible en diferentes puntos de la localidad, como la Terminal de Ómnibus, la Oficina de Turismo, la zona del Puerto y otros lugares de interés.

