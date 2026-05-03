MÁS DE 25 ADOLESCENTES PARTICIPARON DE LA BICICLETEADA EN EL CIRCUITO PASCOTTO 🚴‍♂️

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Deportes, la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables y la Secretaría de Desarrollo Humano (DINAF), realizó hoy sábado 2 de mayo una bicicleteada para jóvenes, con la participación de más de 25 chicos y chicas de entre 12 y 18 años.

La actividad se desarrolló en el Circuito Pascotto, con salida y llegada en Pascotto y Colihue, en un entorno seguro y acompañado por personal de Protección Civil.La jornada tuvo como objetivo promover hábitos saludables, el deporte y el encuentro entre adolescentes.

Se destacó la colaboración del Banco de Bicis, y Bayo abajo, quienes facilitaron bicicletas y cascos para quienes no contaban con una.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de seguir impulsando este tipo de propuestas para fortalecer el desarrollo y bienestar de las juventudes.