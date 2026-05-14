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Municipalidad de Villa la Angostura

Jornada de Juego Libre por el 94° aniversario de Villa La Angostura

May 14, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a niños, niñas y familias a participar de una jornada de “Juego Libre”, en el marco del 94° aniversario de nuestro pueblo.
La actividad se realizará el viernes 15 de mayo, de 16 a 18 horas, en el playón del Gimnasio “Enrique Babagelata”. Habrá espacios de juego dentro del gimnasio, “barbadelata” y buzón de sugerencias.
Además, quienes participen podrán llevar su bicicleta, patineta, pelota o juego favorito para compartir una tarde recreativa con amigos y amigas.

By Prensa Vla

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