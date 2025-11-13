Llega el Gran Fondo Kids: una fiesta del ciclismo infantil en Villa La Angostura.

Nos llena de alegría anunciar el lanzamiento del Gran Fondo Kids, un evento recreativo de ciclismo gratuito pensado especialmente para niños y niñas, con el propósito de promover el deporte como base de una vida saludable y transmitir valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.

El Gran Fondo Kids invita a los más pequeños a disfrutar de una jornada al aire libre, divertida y segura, donde el objetivo no es competir, sino compartir. Cada participante recorrerá circuitos adaptados a su edad, en un entorno cuidado y lleno de energía positiva.



Invitamos a todas las familias, escuelas, clubes y organizaciones a sumarse a esta gran jornada y acompañar a nuestros chicos y chicas en sus primeros kilómetros de aventura.

Pedaleemos juntos por un futuro más activo, saludable y feliz.

📅 Detalles del evento

• Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, después de la Crono, a las 12:00 hs

• Lugar: Villa La Angostura – Av. Arrayanes y Blvd. Pascotto

• Participación libre y gratuita

• Inscripciones: https://granfondosietelagos.com/kids/

• Acreditación: viernes 21 de noviembre, de 10 a 19 hs, en el Gimnasio Municipal (Cerro Bayo y Las Frambuesas)

🚲 Categorías y recorridos

• Mini (4–5 años): 100 m

• Peque 1 (6–7 años): 400 m

• Peque 2 (8–9 años): 1 km

• Teens (10–12 años): 2 km

🏅 Premiación y espíritu deportivo

Las categorías Mini y Peques 1 y 2 tendrán carácter participativo, sin clasificación ni puestos, priorizando el disfrute y la diversión. Todos los niños y niñas recibirán su medalla finisher como reconocimiento a su entusiasmo.

La categoría Teens (10–12 años) será competitiva, con premiación del 1° al 3° puesto y medalla para todos los participantes.

Equipamiento obligatorio

• Casco

• Bicicleta en condiciones

Los menores deben presentarse con madre, padre o tutor para firmar el deslinde y autorización.

También podrán inscribirse en el lugar durante la acreditación.__



📩 Para más información sobre inscripciones y detalles del evento, contáctanos a través de nuestros canales de comunicación o en la pagina web https://granfondosietelagos.com/kids/