Llega el Gran Fondo Kids: una fiesta del ciclismo infantil en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025

Nos llena de alegría anunciar el lanzamiento del Gran Fondo Kids, un evento recreativo de ciclismo gratuito pensado especialmente para niños y niñas, con el propósito de promover el deporte como base de una vida saludable y transmitir valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.
El Gran Fondo Kids invita a los más pequeños a disfrutar de una jornada al aire libre, divertida y segura, donde el objetivo no es competir, sino compartir. Cada participante recorrerá circuitos adaptados a su edad, en un entorno cuidado y lleno de energía positiva.

Invitamos a todas las familias, escuelas, clubes y organizaciones a sumarse a esta gran jornada y acompañar a nuestros chicos y chicas en sus primeros kilómetros de aventura.
Pedaleemos juntos por un futuro más activo, saludable y feliz.
📅 Detalles del evento
• Fecha y hora: sábado 22 de noviembre, después de la Crono, a las 12:00 hs
• Lugar: Villa La Angostura – Av. Arrayanes y Blvd. Pascotto
• Participación libre y gratuita
• Inscripciones: https://granfondosietelagos.com/kids/
• Acreditación: viernes 21 de noviembre, de 10 a 19 hs, en el Gimnasio Municipal (Cerro Bayo y Las Frambuesas)
🚲 Categorías y recorridos
• Mini (4–5 años): 100 m
• Peque 1 (6–7 años): 400 m
• Peque 2 (8–9 años): 1 km
• Teens (10–12 años): 2 km
🏅 Premiación y espíritu deportivo
Las categorías Mini y Peques 1 y 2 tendrán carácter participativo, sin clasificación ni puestos, priorizando el disfrute y la diversión. Todos los niños y niñas recibirán su medalla finisher como reconocimiento a su entusiasmo.
La categoría Teens (10–12 años) será competitiva, con premiación del 1° al 3° puesto y medalla para todos los participantes.
Equipamiento obligatorio
• Casco
• Bicicleta en condiciones
Los menores deben presentarse con madre, padre o tutor para firmar el deslinde y autorización.
También podrán inscribirse en el lugar durante la acreditación.__

📩 Para más información sobre inscripciones y detalles del evento, contáctanos a través de nuestros canales de comunicación o en la pagina web https://granfondosietelagos.com/kids/

