La Municipalidad de Villa La Angostura, informa que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa a la comunidad que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse para el servicio público de transporte de pasajeros en la localidad.

El valor del pliego es de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y podrá ser adquirido en Mesa de Entradas del Municipio (calle Obispo de Nevares N° 32), hasta dos (2) días antes del cierre del llamado, previsto para el 28 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas.

La apertura de sobres se llevará a cabo en acto público el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas, en las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones, con la presencia de las autoridades municipales y de los oferentes que deseen participar.

Este nuevo llamado a concurso, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 4292/2025, tiene por objetivo fortalecer y ampliar el servicio de transporte público local, acompañando el crecimiento demográfico y turístico de la localidad, garantizando a vecinos y visitantes mayor cobertura, accesibilidad y calidad en el servicio.