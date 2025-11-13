Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse.

Nov 13, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa a la comunidad que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse para el servicio público de transporte de pasajeros en la localidad.

El valor del pliego es de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y podrá ser adquirido en Mesa de Entradas del Municipio (calle Obispo de Nevares N° 32), hasta dos (2) días antes del cierre del llamado, previsto para el 28 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas.

La apertura de sobres se llevará a cabo en acto público el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas, en las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones, con la presencia de las autoridades municipales y de los oferentes que deseen participar.

Este nuevo llamado a concurso, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 4292/2025, tiene por objetivo fortalecer y ampliar el servicio de transporte público local, acompañando el crecimiento demográfico y turístico de la localidad, garantizando a vecinos y visitantes mayor cobertura, accesibilidad y calidad en el servicio.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Llega el Gran Fondo Kids: una fiesta del ciclismo infantil en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Acción Ciudadana: jornadas de capacitación en primeros auxilios y RCP en Villa La Angostura

Nov 12, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

13 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse.

13 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Llega el Gran Fondo Kids: una fiesta del ciclismo infantil en Villa La Angostura.

13 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El equipo “Los Luminosos” representó a Villa La Angostura en el Gran Torneo Patagónico de Tenis de Mesa en Bariloche

12 noviembre, 2025 Prensa Vla