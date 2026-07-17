La Secretaría de Turismo presentó “Experiencia VLA”, una nueva plataforma de capacitación permanente.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo, presentó este viernes en el Centro de Convenciones Experiencia VLA, una innovadora propuesta de capacitación virtual permanente destinada a prestadores de servicios turísticos y al público en general.

La presentación estuvo a cargo de Mónica Hunko, quien explicó los alcances de la iniciativa, impulsada por la Secretaría de Turismo con el objetivo de ofrecer un espacio de formación continua, accesible y disponible en formato online.

La plataforma busca facilitar el acceso a contenidos de calidad, superando las dificultades que muchas veces implica coordinar capacitaciones presenciales y adaptarse a los distintos horarios de los participantes.



Durante el encuentro se dieron a conocer los orígenes del proyecto, sus objetivos y los contenidos que estarán disponibles a través del canal de YouTube Experiencia VLA, donde se publicarán materiales audiovisuales y capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de la actividad turística local.



Además, se proyectó un video de presentación para mostrar el formato y la calidad del material que ya forma parte de la plataforma.



La actividad contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Secretaria de Turismo, Jimena Aguilar, representantes de Parques Nacionales, la Asociación de Hoteles, AFEET (Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresarias de Turismo), docentes y referentes de las carreras de turismo locales, concejales, personal de la Secretaría de Turismo y vecinos interesados en la propuesta.

Con Experiencia VLA, la Municipalidad de Villa La Angostura reafirma su compromiso con la capacitación permanente y la profesionalización del sector turístico, incorporando herramientas digitales que contribuyen al fortalecimiento de uno de los principales motores económicos de la localidad.