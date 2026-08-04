Convocan a la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio Puerto Manzano.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Atención al Vecino, invita a todos los vecinos y vecinas del barrio Puerto Manzano a participar de la Asamblea para la elección de autoridades vecinales.

La convocatoria se llevará a cabo el sábado 22 de agosto, a las 16:00 horas, en la Sede de la Junta Vecinal de Puerto Manzano.

Se invita a toda la comunidad del barrio a participar de este espacio democrático, fundamental para fortalecer la representación vecinal y el trabajo conjunto en beneficio de la localidad