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Atención al Vecino

Convocan a la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio Puerto Manzano.

Ago 3, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Atención al Vecino, invita a todos los vecinos y vecinas del barrio Puerto Manzano a participar de la Asamblea para la elección de autoridades vecinales.

La convocatoria se llevará a cabo el sábado 22 de agosto, a las 16:00 horas, en la Sede de la Junta Vecinal de Puerto Manzano.

Se invita a toda la comunidad del barrio a participar de este espacio democrático, fundamental para fortalecer la representación vecinal y el trabajo conjunto en beneficio de la localidad

By Prensa Vla

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